Gioia Napoli, vicino il rinnovo di un perno centrale di Conte: rifiutate molte offerte!

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il rinnovo contrattuale di Frank Anguissa con il Napoli è ormai in fase conclusiva. Il centrocampista camerunese, uno dei perni della squadra di Antonio Conte, riceverà un aumento di stipendio fino a 4 milioni di euro netti a stagione. Un segnale forte di fedeltà, dopo aver respinto diverse offerte provenienti da club stranieri di alto livello.

Accordo vicino e stipendio da top

Il Napoli e Anguissa sono vicini a chiudere l’intesa per il prolungamento del contratto. Il nuovo accordo prevede un ingaggio da circa 4 milioni di euro all’anno, a conferma del ruolo chiave che il giocatore ha conquistato nel progetto di Conte.

“Il rinnovo contrattuale di Frank Anguissa con il Napoli è in fase finale. Riceverà anche un aumento di stipendio a 4 milioni di euro all’anno.”

La trattativa è stata portata avanti con serenità, segno della volontà comune di proseguire insieme. Anguissa, arrivato a Napoli nel 2021, è diventato una figura insostituibile in mezzo al campo per la sua continuità e per la leadership silenziosa che trasmette ai compagni.

Rifiutate offerte dall’estero

Come rivelato da Schira, il camerunese ha detto no a diverse proposte importanti pur di restare in azzurro. Tra le pretendenti figuravano AS Monaco, Galatasaray, Sunderland, Fenerbahçe e due club dell’Arabia Saudita pronti a offrirgli cifre superiori.

“Anguissa ha rifiutato diverse offerte elevate negli ultimi mesi da AS Monaco, Galatasaray, Sunderland, Fenerbahce e due club sauditi.”

Una scelta di cuore e di identità: Anguissa vuole restare protagonista in Serie A, in una squadra che lo valorizza e in un ambiente dove si sente parte del progetto tecnico.

Un segnale per il futuro del Napoli

Il rinnovo di Anguissa rappresenta una conferma importante per Antonio Conte, che considera il camerunese una pedina imprescindibile nel suo sistema di gioco. La società, dal canto suo, invia un messaggio chiaro di stabilità e ambizione, trattenendo uno dei centrocampisti più completi del campionato.

In un mercato sempre più competitivo, la decisione di Anguissa è anche un segnale di appartenenza: restare a Napoli, oggi, significa credere in un progetto vincente e in una squadra che punta in alto.