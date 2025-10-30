Maradona, l’omaggio di Diego Jr. fa commuovere tutti: “Conserva uno champagne, papà”

La giornata di oggi è davvero speciale per tutti i tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio nel mondo: oggi sarebbe stato infatti il 65esimo compleanno di Diego Armando Maradona. Per celebrare questo anniversario, ha pubblicato un toccante post social il figlio di El Pibe de Oro, Diego Maradona Junior: le sue parole hanno commosso tutti.
Diego Maradona Jr. fa commuovere tutti
Il figlio di Maradona ha ricordato tutti i bei momenti con il padre con un toccante messaggio:
“Oggi mi immaginerò con te in una di quelle feste meravigliose, mi immagino al tuo fianco a ballare, a ridere, a gioire come solo noi sapevamo fare. Hai visto Diego e India come sono belli? Hai visto come ti amano? Spero tu sia orgoglioso di me anche se è un momento buio amore mio! Conserva uno champagne perché voglio ritornare a festeggiare con te! Auguri papà mio e che i miei auguri arrivino fino a te”.