Gilmour esprime i suoi desideri: sono due fattori che aiuterebbero tanto il Napoli

Billy Gilmour ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC. Il centrocampista scozzese ha raccontato un po’ il momento del Napoli e ha espresso chiaramente un desiderio su cosa gli farebbe piacere migliorare nel suo gioco: ci vorrebbe qualche gol in più il che aiuterebbe tanto il Napoli nel raggiungere tutti i suoi obiettivi.

Dalla vittoria di Lecce, al nuovo modulo: le parole dello scozzese

Il centrocampista ha inanzitutto parlato della vittoria a Lecce:

“La cosa più importante è aver ottenuto i tre punti. È sempre complicato giocare lì, quindi sono stati dei punti pesantissimi. Sono contento della mia prestazione, non mi sentivo molto bene prima della partita, ma durante la gara sono stato molto meglio”.

Sul modulo cambiato (da 4-1-4-1 a 4-3-3), Gilmour non ravvisa disagio:

“Non cambia molto per noi, sappiamo come il mister vuole lavorare e ci alleniamo in questo senso. Siamo pronti anche a scendere in campo con diverse formazioni, sappiamo quello che dobbiamo fare”.

Gilmour racconta poi cosa migliorerebbe del suo gioco:

“Mi piacerebbe segnare di più: aggiungere più gol al mio gioco ed aiutare la squadra a vincere, sarebbe bello”.

Gilmour: “Dobbiamo rimanere imbattuti al Maradona”

Lo scozzese fissa anche un altro obiettivo, cioè quello di mantenere la stiscia positiva in casa:

“È una grande cosa il fatto che siamo imbattuti al Maradona, speriamo che resti così: tutte le squadre che vengono vogliono battere il Napoli, ma noi restiamo sempre uniti. Il Como e l’Eintracht sono due squadre forti e non sarà facile”.

Anche il centrocampista azzurro si rammarica poi per la brutta sconfitta europea contro il PSV: