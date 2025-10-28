Tancredi Palmeri, attacco assurdo contro Conte: “Ogni arbitro avrà paura”

Il Napoli ha battuto il Lecce in una partita tutt’altro che semplice. Eppure al centro di dibattiti ci sono elementi più fuori che dentro al campo. L’ultimo attacco arriva direttamente dal giornalista Tancredi Palmeri, che ha voluto rispondere ad alcune dichiarazioni del tecnico azzurro rilasciate al termine della sfida contro i salentini.

Conte polemico, Palmeri accende il dibattuto: ecco cosa ha detto

Non sono stati giorni del tutto serenissimi dopo le conferenze stampa di Antonio Conte post partita sia di Inter sabato che di Lecce oggi. Parole che avevano e hanno suscitato polemiche tra i media, tra cui quelle di Tancredi Palmeri, che sul suo profilo X, si è voluto esprimere in merito ad alcune dichiarazioni di Conte in conferenza stampa dopo il successo sui salentini. Di seguito quanto scritto:

“Dopo aver influenzato la serenità degli arbitri l’anno scorso invocando i retropensieri, Conte ci riprova quest’anno quasi intimando che il rigore subito (e non segnato) contro il Lecce sia frutto di lamentele. Così ogni arbitro adesso avrà paura di fischiare contro il Napoli”.

Parole che alludono anche a quanto successo dopo quell’Inter-Napoli dell’anno scorso, in merito a quel contatto dubbio tra Dumfries e Anguissa, con conseguente rigore assegnato ai nerazzurri e lamentale del tecnico campione d’Italia post partita. Conte, però, ora pensa solo al presente e risponde ad alcune scene che non gli sono piaciute.

Conte senza giri di parole: le parole che hanno acceso Palmeri

Il tecnico azzurro ha parlato, come sempre, senza peli sulla lingua in conferenza stampa, sottolineando alcune situazioni che, in questi giorni, non sono piaciute e che hanno alimentato solo voci. Di seguito le parole che hanno acceso il giornalista: