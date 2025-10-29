Napoli, sirene inglesi per McTominay: emerge la posizione dell’entourage

Nelle ultime ore, circolano diverse voci sul futuro di Scott McTominay, autore di una grande prestazione nella fondamentale vittoria contro l’Inter di Cristian Chivu, mettendo a referto anche un gran gol.
Le indiscrezioni di mercato, vedrebbero l’interessamento del Tottenham nei confronti del numero 8 azzurro: è arrivata la risposta dell’entourage del giocatore scozzese.
McTominay al Tottenham?, arriva la smentita dell’entourage
Non si è fatta attendere la risposta dell’entourage di Scott McTominay, alle voci che vorrebbero un suo ritorno in Inghilterra, precisamente al Tottenham.
Come riportato da Sky-sport.ch, l’entourage del fuoriclasse scozzese ha fermamente smentito le voci di un ritorno in Inghilterra da parte di McTominay.
Inoltre, sono da segnalare, le parole di una fonte vicina al giocatore, riportate dallo stesso sito:
“Scott adora la città, il club e i tifosi. Si sente davvero bene qui a Napoli”.
Sospiro di sollievo, dunque, per tutti i tifosi azzurri, che sperano di vedere il loro beniamino, MVP della scorsa stagione di Serie A, ancora a lungo con la maglia del Napoli.