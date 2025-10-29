Il Napoli già pensa al sostituto di De Bruyne: contatti con il Real Madrid, la situazione

L’infortunio di Kevin De Bruyne e la necessità di guardare al futuro anche pensando a delle soluzioni da ritrovare sul mercato. Per il Napoli l’assenza del campione belga sarà una bella gatta da pelare, ed è per questo che la prossima sessione invernale di calciomercato sembra un’occasione davvero ghiotta per provare a fare qualcosa.

Mercato Napoli, dal Real Madrid il sostituto di De Bruyne?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe avviato i contatti con il Real Madrid per Dani Ceballos, centrocampista classe ’96 che potrebbe fare davvero al caso degli azzurri. Una soluzione tampone, che però porterebbe all’ombra del Vesuvio un giocatore di esperienza.

Il suo contratto con il Real scade nel 2027, ad oggi non è più centrale nei piani del club madrileno: appena 7 presenze in Liga, soltanto 4 volte partito titolare in questa stagione. Il Napoli – riporta Sky Sport – dovrebbe intensificare i rapporti con l’avvento dell’interno, si può chiudere a gennaio. Il calciatore potrebbe essere attirato proprio dalla possibilità di giocare in un club che gli garantirebbe maggiore minutaggioò.