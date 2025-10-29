Napoli, clamorosa bomba dalla Spagna: occhi su un top player azzurro!

Arriva una notizia dalla Spagna che scuote il mondo azzurro: Scott McTominay, stella del Napoli, sarebbe finito nel mirino del Barcellona. Secondo quanto riportato da ESPN, il club blaugrana sta monitorando da vicino la situazione del centrocampista scozzese, considerato una possibile opportunità per la prossima stagione.

A Napoli, però, nessuno ha dubbi: McTominay è un punto fermo del progetto Antonio Conte, simbolo della gestione Conte.

Il Barcellona osserva, ma Conte ha costruito il suo leader

Come riportato da ESPN, il Barcellona considera McTominay un giocatore capace di dare solidità e profondità al centrocampo, offrendo una valida alternativa a Dani Olmo – spesso ai box – e Frenkie De Jong. I catalani continueranno a seguirlo per tutta la stagione, ma da Napoli filtra ottimismo: il club non intende privarsi di uno dei suoi punti di riferimento.

“Il Barcellona vede McTominay come un’opzione forte e completa per dare profondità al centrocampo”

Conte ha valorizzato il centrocampista scozzese fin dal suo arrivo, rilanciandolo dopo le stagioni difficili al Manchester United. McTominay è oggi un pilastro del Napoli per qualità, temperamento e presenza nelle due fasi, incarnando perfettamente la filosofia del tecnico salentino.

Ambiente sereno: McTominay felice a Napoli

Nei giorni successivi all’indiscrezione, alcune voci hanno tranquillizzato il mondo partenopeo. Fonti interne al club e vicine al giocatore hanno confermato che McTominay si trova bene nel capoluogo campano e che non ha manifestato alcun malessere, smentendo le ipotesi di un suo malcontento.

Lo scozzese è legato al progetto di Conte e alla città, dove ha trovato stabilità e riconoscimento. Il Barcellona, pur interessato, resta alla finestra, consapevole che il Napoli non intende smontare il proprio equilibrio tecnico e mentale.

Una storia di crescita e ambizione

La vicenda McTominay racconta molto del percorso del Napoli e della mano di Conte. Da giocatore in cerca di rilancio a protagonista assoluto del calcio italiano, lo scozzese rappresenta oggi uno dei volti più solidi della squadra azzurra.

L’interesse del Barcellona è il segnale della sua maturità internazionale, ma per ora il futuro parla napoletano: McTominay resta al centro di un progetto che punta in alto, con la fiducia piena del suo allenatore e del pubblico del Maradona.