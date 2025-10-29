L’ex Napoli boccia Meret: “È Milinkovic-Savic il titolare”

La partita di ieri sera contro il Lecce ha visto tra i protagonisti in campo il portiere Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore serbo è risultato decisivo in occasione del rigore calciato dai salentini al minuto 55, sul risultato di parità. Milinkovic-Savic è riuscito ad ipnotizzare l’attaccante avversario, intuendo l’angolo della sua conclusione e deviando via il pallone.

Vittoria e clean sheet conservato dunque per l’ex Torino, che in questo primo scorcio di stagione ha spesso trovato la titolarità. Il continuo ballottaggio con Alex Meret prospettato in estate sta vedendo il serbo in una posizione di maggiore considerazione, ma la stagione è ancora lunga.

Posizione chiara sulla porta del Napoli: “Vanja titolare, Meret perde il posto”

All’indomani della vittoria di Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss Napoli un volto ben noto per l’ambiente azzurro. L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha dato il proprio punto di vista sul duello tra portieri presente oggi nella squadra e ha posto Milinkovic-Savic in una posizione di predominio sul compagno-concorrente. Queste le parole di Iezzo:

“Oggi Milinkovic Savic ha le chiavi della porta del Napoli, ormai è deciso. Conte disse che voleva valutare in base alle prestazioni, e oggi indipendentemente da tutto il mister ha deciso. Non dimentichiamo che Meret è il portiere dei due scudetti, sappiamo che non è mai stato amato come meritava. Non è fortunatissimo per gli infortuni e questo dispiace, ma possiamo dire che il Napoli ha due portieri di livello altissimo”.

Una totale promozione dunque per Milinkovic-Savic, destinato secondo Iezzo a prendersi definitivamente in mano il Napoli. Al contempo, Meret rischia di trovare sempre meno spazio, in una stagione fin qui molto particolare per lui tra alternanza e problemi fisici.