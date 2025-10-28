Spalletti alla Juve, rispunta una promessa al Napoli che può essere infranta: ecco cosa disse

Luciano Spalletti torna al centro delle cronache calcistiche. Dopo l’esonero di Igor Tudor, il tecnico toscano è il principale candidato per la panchina della Juventus. Ma nelle ultime ore è riemerso un vecchio video risalente ai tempi del Napoli, in cui Spalletti pronunciò parole forti sul suo legame con il club azzurro. Una promessa fatta il giorno prima della festa scudetto in campo che oggi, di fronte all’ipotesi di un futuro bianconero, assume un significato completamente diverso.

Durante la conferenza stampa che precedette l’ultima giornata di campionato contro la Sampdoria, Spalletti si lasciò andare a una riflessione che raccontava il suo rapporto profondo con la città e con la squadra.

“Non voglio giocare contro il Napoli, mettermi una tuta diversa da quella del Napoli. Questa è la prima cosa che ho detto a De Laurentiis. Si parte da lì, poi a fine anno si fa l’inventario di stimoli, pensieri, sentimenti e si guarda un po’ dove siamo. Quest’anno guardo il Napoli dalla tribuna, sono distante venti metri da dove ero quest’anno, anche dalla televisione si vede bene lo stesso.”