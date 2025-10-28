Home ->

Spalletti alla Juve, rispunta una promessa al Napoli che può essere infranta: ecco cosa disse

Luciano Spalletti durante una conferenza stampa del Napoli nel 2023, mentre parla del suo futuro e del legame con la squadra azzurra.

Luciano Spalletti torna al centro delle cronache calcistiche. Dopo l’esonero di Igor Tudor, il tecnico toscano è il principale candidato per la panchina della Juventus. Ma nelle ultime ore è riemerso un vecchio video risalente ai tempi del Napoli, in cui Spalletti pronunciò parole forti sul suo legame con il club azzurro. Una promessa fatta il giorno prima della festa scudetto in campo che oggi, di fronte all’ipotesi di un futuro bianconero, assume un significato completamente diverso.

Il legame con Napoli e la promessa fatta nel 2023

Durante la conferenza stampa che precedette l’ultima giornata di campionato contro la Sampdoria, Spalletti si lasciò andare a una riflessione che raccontava il suo rapporto profondo con la città e con la squadra.

Non voglio giocare contro il Napoli, mettermi una tuta diversa da quella del Napoli. Questa è la prima cosa che ho detto a De Laurentiis. Si parte da lì, poi a fine anno si fa l’inventario di stimoli, pensieri, sentimenti e si guarda un po’ dove siamo. Quest’anno guardo il Napoli dalla tribuna, sono distante venti metri da dove ero quest’anno, anche dalla televisione si vede bene lo stesso.”

Luciano Spalletti a bordocampo durante una partita della Nazionale italiana nel 2024, in veste di commissario tecnico.
Luciano Spalletti osserva la partita da bordocampo durante un match della Nazionale italiana nel 2024.

Dalla promessa alla possibilità di un ritorno

Dopo l’esperienza con la Nazionale, terminata con un addio inatteso, Spalletti non ha mai nascosto il desiderio di tornare ad allenare. Nelle ultime ore ha commentato con equilibrio le voci che lo accostano alla Juve.

Chi sostituirà Tudor sarà fortunato, troverà una squadra già allenata.”

Una frase che non smentisce e nemmeno chiude le porte a un possibile futuro a Torino. La prospettiva di sedersi sulla panchina bianconera rappresenterebbe una sfida nuova, ma anche un potenziale strappo con il passato azzurro.

Napoli, Juventus e la coerenza di un uomo di calcio

Spalletti ha sempre mostrato rispetto per il suo percorso professionale. Il suo legame con Napoli rimane profondo, ma la carriera spesso impone scelte difficili.

Il suo nome circola con forza nelle ultime ore, segno di un interesse concreto da parte della Juventus, pronta a voltare pagina dopo l’esperienza breve di Tudor.

Il futuro dirà se quella promessa fatta in un giorno di festa resterà tale o verrà superata dal tempo e dalle ambizioni di un tecnico che, comunque vada, ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano.

