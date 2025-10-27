Spalletti tradisce il Napoli? L’ultim’ora spaventa i tifosi: qual è la situazione con la Juventus

Luciano Spalletti è in pole per la panchina della Juventus, che ha esonerato da poco Igor Tudor. È questa l’ultim’ora di Sky Sport che spaventa decisamente i tifosi del Napoli, che sicuramente non vorrebbero vedere l’artefice del terzo Scudetto azzurro proprio sulla panchina degli acerrimi rivali bianconeri.
Juve, Spalletti in pole per la panchina
La Juventus ha esonerato da pochi minuti Igor Tudor, annunciando che l’allenatore bianconero sarà Massimo Brambilla, almeno per il turno infrasettimanale contro l’Udinese. Secondo Sky Sport, però, si tratterebbe solo di una mossa momentanea, in attesa di trovare l’accordo per l’allenatore che ricoprirà l’incarico sino a fine stagione.
Il nome in cima è così quello di Luciano Spalletti. La Juventus proverà ad allacciare i contatti già nelle prossime ore per quello che sarebbe un vero e proprio tradimento ai danni della tifoseria del Napoli.