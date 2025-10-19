Fabrizio Romano riaccende la pista Mainoo: Manna crede ancora nel talento inglese

Il Napoli continua a guardare con interesse a Kobbie Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United. Dopo il tentativo fallito nell’ultima sessione di mercato, il club azzurro valuta di tornare alla carica a gennaio, soprattutto in vista della partenza di Frank Anguissa per la Coppa d’Africa. Nel suo ultimo video su YouTube, Fabrizio Romano ha spiegato che l’interesse del Napoli non si è mai spento e che Manna resta convinto del potenziale del talento inglese.

Il Napoli non molla Mainoo

Durante il mercato estivo, il Napoli aveva tentato di portare in Serie A Kobbie Mainoo, ma il Manchester United si era opposto.

“L’operazione in estate si è spenta per il no del Manchester United, ma il calciatore voleva la cessione.”

Parole pronunciate da Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube, che confermano come il club partenopeo fosse pronto a muoversi con decisione. Il direttore sportivo Giovanni Manna, che apprezza Mainoo per la struttura fisica e la maturità tattica, lo considera un profilo perfetto per il progetto di Antonio Conte. Con Anguissa impegnato in Coppa d’Africa, il Napoli potrebbe tornare alla carica nel mercato invernale, anche se tutto dipenderà ancora dalla volontà dello United.

Le parole di Romano e la posizione di Amorim

Nel suo approfondimento, Fabrizio Romano ha spiegato che il giocatore è rimasto legato al club inglese pur chiedendo più spazio.

“Il calciatore non ha rotto i rapporti con la squadra, nonostante chieda spazio per non perdere il Mondiale.”

Anche questa affermazione arriva dal video dell’esperto di mercato, che ha sottolineato come Mainoo voglia continuità per mantenere un posto nella nazionale inglese. In parallelo, l’allenatore Ruben Amorim ha chiarito la propria volontà di trattenerlo.

“Oggi Amorim ha annunciato di voler tenere Mainoo.”

Un dettaglio che, come sottolineato da Romano, riduce le possibilità immediate di una cessione ma non chiude definitivamente la porta.

Ambizione e futuro: il Napoli ci crede ancora

Mainoo rappresenta per il Napoli una scommessa sul futuro, un investimento tecnico e fisico per dare continuità alla linea verde avviata dal club. Manna e Conte lo ritengono un profilo ideale per inserire energia e qualità a centrocampo. Il Manchester United resta fermo sulle proprie posizioni, ma il mercato invernale potrebbe aprire nuovi scenari. Come evidenziato da Fabrizio Romano, il Napoli è pronto a cogliere ogni spiraglio: il nome di Mainoo rimane in cima alla lista delle opportunità.