Napoli, sprint record per Lukaku: nuova data del rientro

In casa Napoli arrivano buone notizie anche fuori dal rettangolo verde. Romelu Lukaku, infortunatosi lo scorso Agosto durante l’ultima amichevole pre-season contro l’Olympiacos, sembrerebbe molto vicino al rientro in campo.

L’attaccante belga, di fatti, ha bruciato le tappe e l’infortunio sembra, ormai, quasi alle spalle: la prossima settimana tornerà a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti con i compagni di squadra.

Lukaku brucia le tappe: ecco quando può tornare in campo

Il brutto infortunio subito in estate è quasi del tutto smaltito. Inizialmente si temeva il peggio, la stagione sembrava compromessa, poi la possibilità di tornare per la Supercoppa italiana è diventata sempre più concreta, fino alle ultime notizie che vedono Big Rom ancor più vicino al ritorno in campo.

Come riportato da Il Mattino, è un Lukaku da record, il centravanti ha bruciato le tappe e la prossima settimana farà ritorno a Castel Volturno, per iniziare a lavorare sul campo insieme alla squadra.

Lukaku, continua l’edizione odierna del noto quotidiano, potrebbe addirittura tornare tra i convocati del Napoli a Novembre, dopo la consueta sosta per le nazionali. Il suo rientro, quindi, si anticiperebbe di quasi un mese.

Napoli, pronta la mossa a sorpresa: Big Rom scalpita

Romelu Lukaku è ormai prossimo al rientro in campo. Con molta probabilità, vedremo il bomber belga, tra i convocati, al rientro dalla sosta per le nazionali di Novembre.

L’infortunio di Kevin De Bruyne, durante il big match tra Napoli e Inter, ha lasciato un posto “vuoto” nella lista Uefa e vista la possibilità di sostituirlo con un altro giocatore, il club azzurro pensa a Lukaku come possibile sostituto.

Big Rom, quindi, potrebbe tornare anche in Champions League, dove visto l’infortunio subito ad Agosto era stato escluso dalla lista. Il centravanti sarebbe disponibile per la partita in casa del Benfica il prossimo 10 Dicembre.