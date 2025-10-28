Home ->

Napoli, Milinkovic-Savic è una saracinesca: solo un portiere meglio di lui in Europa

Milinkovic esulta per il rigore neutralizzato

Con il tiro dagli 11 metri neutralizzato questa sera conto il Lecce, Vanja Milinkovic-Savic ha consolidato la sua abilità da pararigori: il portiere del Napoli è il secondo giocatore più abile in questo fondamentale e, per la prima volta in stagione, Conte si gode questa specialità.

Milinkovic-Savic inscalfibile sui calci di rigore: è in top 2 europea

Come riportato da Opta, con il tiro dal dischetto parato questa sera a Francesco Camarda, Vanja Milinkovic-Savic ha neutralizzato 5 degli ultimi 9 penalty affrontati in carriera. Dall’inizio della scorsa stagione, quando vestiva ancora la maglia del Torino, solo un altro portiere ha fatto meglio del serbo. Si tratta di un altro giocatore balcanico, precisamente della Bosnia: Nikola Vasilj, portiere del club tedesco del St. Pauli, il quale ha respinto 6 rigori. Acquisto lungimirante da parte del Napoli anche in quest’ottica: ora, i rigori sono un incubo per gli avversari.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
