Napoli, Cassano esalta Conte: “È troppo più forte degli altri, avete visto la genialità su Juan Jesus?”

Antonio Cassano ha commentato la vittoria del Napoli contro l’Inter con parole nette durante la trasmissione ‘Viva El Futbol’: “Conte geniale”. Secondo l’ex Milan la partita è stata decisa specialmente da un cambio di posizione di Juan Jesus. Il tecnico Antonio Conte avrebbe così ribaltato gli equilibri tattici, complicando la gara dell’Inter.

La mossa tattica su Juan Jesus

Il fulcro dell’analisi di Cassano è la modifica di posizione di Juan Jesus: “Conte ha fatto un’altra genialata, ha fatto giocare due mancini in difesa: Buongiorno a sinistra e Juan Jesus a destra. Il brasiliano è un mancino naturale, viene spesso bistrattato ma ha fatto una partita meravigliosa da centrale di destra”.

Questa scelta ha sorpreso l’Inter di Cristian Chivu, complicando i piani tattici della squadra nerazzurra. Cassano ha poi evidenziato anche un’altra sorpresa tattica, la scelta di far giocare David Neres nei panni del falso nove.

Neres centravanti: Cassano approva

In merito alla scelta di far giocare Neres nel ruolo di punta, Cassano ha dichiarato: “Conte si è inventato anche Neres centravanti, non lo avrei mai immaginato”.

L’ex Inter ha esaltato il mister azzurro: “Conte è geniale. La differenza tra il Napoli e tutte le altre squadre, è senza dubbio l’allenatore: è troppo più forte di tutti gli altri. A Chivu gli ha incartato la partita, sotto tutti i punti di vista. Il Napoli ha vinto meritatamente”.