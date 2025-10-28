Il Napoli dovrà fare a meno di Frank Zambo Anguissa tra dicembre e gennaio. Il centrocampista sarà impegnato con il Camerun in Coppa d’Africa, lasciando scoperto un ruolo chiave nel centrocampo di mister Antonio Conte. Per non farsi trovare impreparata, la dirigenza guidata dal ds Giovanni Manna valuta due possibili rinforzi per il mercato invernale.

Anguissa via, Napoli corre ai ripari

L’assenza di Anguissa, che sarà impegnato in Coppa d’Africa tra fine dicembre e gennaio, costringe il Napoli a muoversi con anticipo. Il centrocampista camerunense è stato uno dei migliori nell’ultima gara vinta contro l’Inter, confermandosi uomo chiave nella mediana azzurra.

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando su due profili: Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, e Kobbie Mainoo, giovane talento del Manchester United. Due profili diversi, ma entrambi in grado di offrire qualità e copertura nella fase più delicata della stagione.

No al prestito del Manchester per Mainoo : la Roma può aprire alla cessione di Pellegrini

Mainoo è un classe 2005 di grande talento: il suo valore di mercato si aggira sui 45 milioni. Al momento, i Red Devils sembrano non voler aprire alla formula del prestito. Lorenzo Pellegrini, invece, è un profilo decisamente più esperto e che ben conosce la Serie A. Per caratteristiche, sembrano Mainoo quello che più si avvicina alle qualità di Anguissa.

Il centrocampista della Roma è nel pieno della maturità calcistica, avendolo 29 anni. Dopo un periodo di incertezza, dovute principalmente ai dialoghi per il rinnovo (scadenza 2026) Gasperini lo ha reinserito nel progetto. Con la giusta offerta, però, l’ex Sassuolo può lasciare Roma. Secondo ‘Transfermarkt’, il suo valore si aggira sui 9 milioni. Sia Lorenzo Pellegrini che Kobbie Mainoo sono stati sondati dal Napoli già in passato.

Il Napoli ha un obiettivo: non fermare la corsa

La Coppa d’Africa rappresenta sempre una sfida complessa per le squadre europee, costrette a rivedere i propri equilibri. Il Napoli non vuole farsi cogliere impreparato e punta a mantenere alta la competitività in Serie A e in Europa. Conte sa che la continuità passa anche dalla gestione delle assenze.

Zambo Anguissa è un perno del progetto, ma la squadra deve imparare a farne a meno senza perdere la propria identità di gioco. Un rinforzo mirato a gennaio può essere la chiave per tenere alte le ambizioni e continuare a correre verso i propri obiettivi stagionali, non facendo pesare troppo l’assenza del centrocampista ex Fulham.