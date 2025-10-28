Bergonzi non si fa attendere, risposta al Napoli sul caso Di Lorenzo: il commento in diretta Rai

Durante l’ultima puntata del Processo al 90° su Rai Due, Mauro Bergonzi ha risposto alla nota arrivate dal Napoli dopo le sue valutazioni sul contatto che ha coinvolto Giovanni Di Lorenzo. L’ex arbitro ha voluto precisare il senso tecnico delle sue parole, chiarendo di non aver mai messo in discussione la sportività del capitano azzurro. Le sue dichiarazioni hanno riportato equilibrio in una discussione che aveva acceso il confronto tra club, tifosi e moviola televisiva.

Il chiarimento in diretta Rai

Bergonzi è intervenuto con tono fermo, spiegando di non aver mai voluto offendere o giudicare Di Lorenzo.

“Mai e poi mai mi sarei permesso di pensare o definire Di Lorenzo un calciatore antisportivo. Ho dato esclusivamente un parere tecnico arbitrale. Se mi sono spiegato male, oppure ho creato fraintendimenti, io chiedo scusa a Di Lorenzo.”

L’ex direttore di gara ha poi ricordato come il termine condotta antisportiva sia parte del linguaggio tecnico arbitrale e non indichi un giudizio morale.

“Condotta antisportiva nel mondo arbitrale si usa anche quando un calciatore si toglie la maglia, quando trattiene un avversario oppure rallenta la ripresa del gioco. Come mi potrei permettere di dare un giudizio morale su Di Lorenzo che neanche conosco?”.

Analisi tecnica dell’episodio

Riferendosi al contatto oggetto di discussione, Bergonzi ha ribadito la propria lettura dell’azione.

“Di Lorenzo allarga la gamba per cercare un contatto e procurarsi qualcosa. Se fossi stato in campo o in sala VAR avrei consigliato l’ammonizione per condotta scorretta.”

Il confronto mediatico tra l’ex arbitro e il club partenopeo nasce dopo le polemiche seguite all’episodio in Serie A, che aveva diviso anche altri commentatori. Le parole di Bergonzi mirano a chiudere la questione, riportando la discussione sul piano tecnico.

Un messaggio di rispetto, rivolto non solo a Di Lorenzo ma all’intero ambiente del Napoli, con l’intento di restituire serenità e professionalità a un dialogo spesso esasperato dai toni del dibattito sportivo.