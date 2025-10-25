Napoli-Inter, Di Lorenzo respinge le critiche sul rigore: il capitano parla in diretta

Giovanni Di Lorenzo è stato uno dei protagonisti di Napoli-Inter. Il capitano del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita “Sentivo un’aria diversa oggi, ci voleva una reazione cosi dopo la brutta figura in Champions. Ero fiducioso, so che gruppo siamo, sono contento he siamo ripartiti. Farlo in un big match è bello e siamo contenti”.

Napoli-Inter, le parole di Di Lorenzo a DAZN

Poi la domanda sul calcio di rigore sul quale anche Beppe Marotta ha discusso in diretta: “Non ho ancora rivisto niente. Sicuramente, dal campo, sono andato giù perchè ho sentito il contatto, non davanti ma dietro. Penso che l’anno rivisto, dal campo ho sentito contatto che non mi ha fatto stare in piedi. Non è una simulazione e niente, l’arbitro ha valutato in questa maniera”.

Ed ancora, le parole del capitano: “Avevamo preparato prevalentemente l’attivo in profondità di David se rimaneva uno contro uno con Acerbi. Abbiamo due calciatori che fanno l’inserimento benissimo, ed abbiamo fatto due gol molto belli”.