Napoli, l’ennesimo infortunio preoccupa: le parole non rassicurano i tifosi

L’inizio di stagione degli azzurri è stato dominato da diverse incertezze. Purtroppo, tra le certezze possiamo annoverare i continui infortuni muscolari che stanno colpendo a raffica gli uomini di Conte e del Napoli. Uno stillicidio dal quale, purtroppo, non si vede via d’uscita. Certo, le troppe partite si sentono, ma anche i carichi di lavoro del salentino hanno qualche responsabilità.

Ennesimo infortunio Napoli: le parole dell’esperto

L’ultimo di questi infortuni, è quello occorso a Kevin De Bruyne che, tirando il rigore del vantaggio contro l’Inter, ha sentito tirare al flessore della gamba destra. La situazione è apparsa grave fin dal principio e, in tal senso, arrivano le parole di Lieven Maesschalck, medico sportivo della nazionale belga, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘HNL Sport’:



“De Bruyne? Ho visto le immagini del suo infortunio soltanto questa mattina. Dopo ci siamo scritti qualche messaggio. Non è la prima volta che Kevin subisce un problema fisico. Ora ci sono due questioni principali: la prima riguarda l’entità del danno, che potremo valutare solo dopo la risonanza magnetica; la seconda è come reagirà Kevin.”

Sui tempi di recupero:

“Tempi di recupero? È davvero complicato fare previsioni. Tutto dipende da dove si trova il problema e da quanto è serio. In sintesi, bisogna capire se il danno riguarda il tendine, il muscolo o la giunzione muscolo-tendinea. Senza una risonanza, è difficile stabilirlo con precisione. L’importante è non farsi prendere dal panico”.

Un vecchio problema per King Kev

Il medico sportivo belga ha poi aggiunto:

“Una problematica già nota per Kevin? Nel 2023 aveva subito un infortunio molto serio che aveva richiesto un intervento chirurgico. Tuttavia, ciò non implica che questo nuovo problema sia legato alla vecchia cicatrice. Gli infortuni ai muscoli posteriori della coscia sono piuttosto comuni nel calcio”.

Sulla mentalità del belga:

“Quanto peserà questo stop? Molto dipenderà dal suo atteggiamento e dalla determinazione. Ma da questo punto di vista, Kevin se la cava egregiamente”.

Sugli allenamenti di Conte: