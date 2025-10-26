Novità De Bruyne: che mazzata per il Napoli, le ultime preoccupano parecchio

La gioia per il gol contro l’Inter si è trasformata immediatamente in paura per Kevin De Bruyne. Il fantasista del Napoli, protagonista nel successo contro i nerazzurri, ha lasciato il campo per un infortunio che potrebbe rivelarsi serio. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, si teme una lesione di alto grado, un colpo che sarebbe pesante per Antonio Conte e in generale anche per la corsa degli azzurri in Serie A.

De Bruyne, dal rigore alla paura: ecco cosa filtra

Nel match contro l’Inter, De Bruyne ha firmato il gol su rigore che ha acceso il Maradona e dato fiducia al Napoli, arrivato poi alla vittoria del big match. Immediatamente, però, a preoccupare è stato l’infortunio che il belga ha rimediato. Gli esami strumentali chiariranno l’entità del problema, ma le sensazioni al momento non sono buone.

Secondo ‘Sky Sport’, potrebbe trattarsi di una lesione di alto grado per il fuoriclasse. E, se le prime sensazioni dovessero essere confermate, allora lo stop sarebbe decisamente lungo.

L’eventuale assenza di De Bruyne sarebbe una perdita pesante per il progetto tecnico di Antonio Conte e il calendario non aiuta: nelle prossime settimane il Napoli affronterà squadre di alto livello come Atalanta, Roma, Juventus in un momento decisivo per la stagione in Serie A, oltre agli impegni di Champions League. A Castel Volturno si incrociano perciò le dita, consapevoli del valore del giocatore e dell’impatto che la sua leadership ha avuto nel gruppo.