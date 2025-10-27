Napoli-Inter, non si ferma la polemica: durissimo comunicato ufficiale

Le polemiche non si placano attorno a Napoli-Inter e il rigore concesso agli azzurri. Dopo le parole dell’agente di Giovanni Di Lorenzo, in risposta all’accusa dell’ex arbitro Bergonzi di “atteggiamento antisportivo” nei confronti del capitano del Napoli, arriva anche l’accusa dello stesso club partenopeo.

Napoli-Inter, comunicato durissimo contro Bergonzi

Cosi attraverso i social, arriva la presa di posizione del club azzurro nei confronti dell’ex arbitro e delle parole emerse ai microfoni della RAI: “La SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione La Domenica Sportiva, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo. Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore, ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l’integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano”.

Il Napoli ha voluto prendere posizione in maniera importante nei confronti di quanto dichiarato verso Di Lorenzo, seguendo cosi la linea assunta anche dall’agente del giocatore, Mario Giuffredi.