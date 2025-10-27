Ancora bufera dopo Napoli-Inter: l’annuncio a sorpresa in diretta

Non si placano le polemiche attorno a Napoli-Inter. In ambiente nerazzurro si fan un gran parlare del calcio di rigore assegnato alla squadra di Antonio Conte che, secondo alcuni, sarebbe stato un vero e proprio “regalo”; per altri, quanto accaduto sarebbe frutto di un comportamento addirittura antisportivo come detto dall’ex arbitro Bergonzi ai microfoni della Rai.

Caos Napoli-Inter, l’agente di Di Lorenzo sbotta in diretta

Da qui la risposta di Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, che ha risposto in malo modo proprio alle parole dell’ex arbitro: “Avrei preferito non parlare oggi perché ci siamo dati una linea, ossia parlare il meno possibile. Ma non ne posso fare a meno perché Bergonzi dice cose gravi. Finché vuole giudicare se è rigore o no va bene, è una valutazione tecnica arbitrale e a me sta bene. Non mi sta bene quando Bergonzi, in una tv pubblica e pagata da noi e che quindi dovrebbe portarlo a pensare di più a ciò che dice, non sia corretto e dica queste cose“.

Ed ancora, Giuffredi non usa mezzi termini: “Prima di parlare, Bergonzi dovrebbe studiare la storia di Di Lorenzo, che è stato un esempio di lealtà e correttezza sportiva in tutta la carriera. Vorrei ricordare al signor Bergonzi che Di Lorenzo non veniva espulso, prima di Manchester, da dodici anni. E questo fa capire la sportività di questo calciatore”.

Azioni legati contro Bergonzi: l’annuncio

Mario Giuffredi ha anche annunciato azioni legali importanti: “Valuteremo azioni legali nei confronti di Bergonzi e della Rai. La lealtà e la correttezza fanno parte della storia di Di Lorenzo, Bergonzi dovrebbe dedicare una puntata a chiedere scusa a Di Lorenzo per tutto quello che ha detto. Perché non ha usato gli stessi termini per Gimenez”.

Insomma, una clima ancora teso quello che segue il big match andato in scena lo scorso sabato sera.