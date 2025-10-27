Napoli-Inter, arriva il retroscena sul rigore: è successo tutto in campo

Tra le sliding doors del caldissimo match del Maradona, il penalty che ha sbloccato il match è stato senza dubbio l’evento catartico. La Ref Cam Pov dell’arbitro Mariani ci restituisce la frenesia ed il caos nel momento del fischio del direttore di gara ma anche una frase che farà scoppiare nuove polemiche.

Napoli-Inter: le polemiche non si placano

Un match dalle mille vite e dai mille volti. Napoli-Inter è stata, per gol, emozioni e tensione palpabile, una delle gare più bollenti di questo inizio di stagione. A spuntarla alla fine è stato il Napoli che ha sovvertito i pronostici e le tendenze delle ultime settimane, rispondendo presente dopo il doppio k.o. con Torino e Psv Eindhoven.



Protagonisti ancora i fedelissimi di mister Conte, Anguissa e McTominay oltre ovviamente a Kevin De Bruyne. Il belga ha avuto il merito di stappare il match proprio su calcio di rigore, un penalty che ha trascinato dietro di sé parecchie polemiche da parte del popolo nerazzurro.

L’episodio alla mezz’ora

L’incursione di Di Lorenzo, la sportellata in corsa di Mhkitaryan e la scivolata di Acerbi. Nella confusione in area di rigore, ad aiutare il direttore di gara nella decisione ci ha pensato l’assistente, che ha invitato Mariani a fischiare il rigore dopo l’intervento di Mhkitaryan sul capitano partenopeo.



Dal filmato pubblicato su ‘YouTube’ dalla Lega serie A, la Ref Cam Pov, si vede come Mariani lasci scorrere dopo il contatto dubbio, giudicando il tutto come fortuito, e segua l’azione dei nerazzurri.

Richiamato in cuffia dal suo assistente però, viene invitato a convalidare il penalty. Ma non è convinto al 100%, tanto che lo stesso arbitro dice in cuffia: “Sei sicuro?“, rivolgendosi presumibilmente all’assistente che lo avrebbe consigliato. Una frase che farà ancora molto discutere.