Clamoroso Napoli, accusa incredibile per Conte: club e tecnico increduli

Un tweet su ‘X’ di Tancredi Palmeri ha acceso il dibattito ancora dopo Napoli-Inter. Il giornalista ha puntato il dito contro Antonio Conte, accusandolo di saper “influenzare gli arbitri” in riferimento al rigore fischiato ai partenopei. Le parole hanno scatenato polemiche e reazioni indignate, con molti tifosi e opinionisti che hanno difeso l’allenatore del Napoli dalle insinuazioni.

L’accusa social di Palmeri: Conte nel mirino

Il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato sui social la direzione arbitrale di Mariani durante Napoli-Inter, criticando anche la gestione delle designazioni da parte di Gianluca Rocchi. Su ‘X’ il giornalista ha scritto:

“Rocchi ugualmente responsabile per la vaccata del rigore in Napoli-Inter dato dal guardalinee. Perché ha forzato la designazione di Mariani, che non poteva essere sereno dopo essere stato il bersaglio di Conte l’anno scorso con i retropensieri. Conte sa influenzare gli arbitri…”

Un messaggio che ha rapidamente fatto il giro dei social, alimentando un clima di tensione attorno al big match di Serie A che sta continuando ancora a far discutere.