Rinnovo a sorpresa in casa Napoli, accordo vicino: c’è l’annuncio

Tra le note positive di Napoli-Inter c’è, ancora una volta, la prestazione convincente di Leonardo Spinazzola. Il terzino azzurro si è messo in mostra in occasione del raddoppio partenopeo, servendo un assist al bacio per la perla di Scott McTominay. Il giocatore ha disputato novanta minuti, per poi lasciare il campo nel finale. In casa Napoli, adesso, si ipotizza un rinnovo di contratto.

Il Napoli pensa al rinnovo di Spinazzola

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account ‘X’, infatti, la società di Aurelio De Laurentis sarebbe pronta ad offrire un rinnovo di contratto a Spinazzola fino al 2028:

“Leonardo Spinazzola è vicino ad estendere il proprio contratto con il Napoli fino al 2027 con opzione per il 2028 al raggiungimento di determinate condizioni”.

Una notizia importante, che arriva a seguito di un grande avvio di stagione da parte dell’ex Juventus e Roma.

Spinazzola convince tutti: il rinnovo fino al 2028 è vicino

Arrivato a Napoli nell’estate del 2024, Spinazzola è diventando campione d’Italia collezionando 27 presenze, un gol e un assist in campionato. Quest’anno, in sole sette partite, ha già portato più bonus. Antonio Conte si fida di lui e le sue condizioni fisiche sembrerebbero rassicuranti. Gutierrez cerca spazio, ma al momento il titolare è Spinazzola. Il suo contratto scadrà nel 2026, ma il Napoli non ha intenzione di perderlo a parametro zero.