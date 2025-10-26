De Bruyne, prime analisi sul suo infortunio: si teme un lungo stop per il belga!

Kevin De Bruyne preoccupa il Napoli. Le prime analisi effettuate sul centrocampista belga, secondo quanto riportato da Sky Sport, fanno temere una lesione di alto grado. Gli esami strumentali odierni saranno decisivi per definire l’entità del problema, ma lo scenario non lascia presagire nulla di buono per la squadra di Antonio Conte, che rischia di perdere uno dei suoi uomini chiave nel momento più delicato della stagione.

Le valutazioni di Sky Sport

Le informazioni diffuse da Sky Sport parlano chiaro: “si teme una lesione di alto grado per De Bruyne”. Un’ipotesi che potrebbe comportare uno stop significativo e tempi di recupero piuttosto lunghi. Nelle prossime ore, gli esami completi chiariranno la natura dell’infortunio e le prospettive di rientro.

“Si teme una lesione di alto grado per De Bruyne, uno scenario che potrebbe tradursi in uno stop significativo e con tempi di recupero molto lunghi”.

Lo staff medico del Napoli sta monitorando la situazione con attenzione, consapevole del peso tecnico e mentale del giocatore. De Bruyne era diventato rapidamente un punto di riferimento nello scacchiere tattico di Conte, capace di alzare il livello di gioco e incidere nelle partite più difficili di Serie A.

L’attesa per l’ufficialità del Napoli

Si attendono ovviamente gli esiti ufficiali degli esami strumentali a cui il calciatore si sottoporrà. L’obiettivo è definire i tempi di recupero e impostare un percorso riabilitativo che eviti ricadute. In passato, De Bruyne ha già dovuto affrontare diversi problemi muscolari, gestiti con grande professionalità ma sempre con la consapevolezza della loro complessità.

Per Antonio Conte, l’eventuale assenza del belga sarebbe un duro colpo in vista dei prossimi impegni di campionato. Tutta Napoli resta in apprensione, sperando che gli esami offrano segnali incoraggianti e che il rientro possa avvenire prima del previsto.

Uno stop che cambia gli equilibri

L’eventuale assenza di De Bruyne potrebbe riscrivere gli equilibri del Napoli. Un vuoto tecnico e mentale difficile da colmare, soprattutto in un periodo in cui la squadra sembrava aver trovato continuità. Ma ogni assenza può diventare anche un’occasione: qualcuno dovrà prendersi la scena, dimostrando che il gruppo di Conte sa reagire anche davanti agli ostacoli più duri.