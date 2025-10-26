Napoli, super elogio a Conte per l’idea tattica contro l’Inter: parole al miele per il tecnico

Nel corso di Campania Sport su Canale 21, l’ex azzurro Gianni Improta ha commentato con entusiasmo la vittoria del Napoli contro l’Inter, elogiando la lettura tattica di Antonio Conte. Secondo l’ex centrocampista, la decisione di puntare su David Neres ha cambiato la partita e permesso alla squadra di costruire il successo nella ripresa, con due reti di grande qualità.

Improta: “Conte ha scelto la strada giusta”

Improta ha spiegato di aver apprezzato fin dall’inizio l’impostazione scelta da Conte:

“La formazione mi ha sin da subito ispirato, perché con Neres si sarebbero aperte delle praterie per i centrocampisti. Conte ha scelto la strada giusta per batterli. Nel primo tempo l’Inter non ha concesso spazio, nel secondo poi i movimenti del brasiliano hanno aperto praterie che hanno siglato le due reti azzurre”.

Neres decisivo, Conte premiato

Improta ha definito giusta la scelta di Conte di rinunciare a Lucca, ancora in fase di adattamento, per dare spazio a un giocatore più mobile e tecnico:

“È stata una mossa tattica azzeccatissima togliere una torre come Lucca: l’attaccante non si è ancora inserito nei meccanismi di Conte e ha preferito, dunque, l’imprevedibilità”.

Secondo Improta, questa soluzione ha permesso al Napoli di sfruttare meglio gli inserimenti da dietro e di scardinare una difesa solida come quella nerazzurra. Il secondo tempo, infatti, ha mostrato un Napoli più fluido, veloce e concreto sotto porta.

Un segnale dopo la sconfitta di Torino

Improta ha anche voluto ricordare come questa vittoria arrivi dopo una settimana difficile, con il Napoli che è riuscito finalmente a trovare le risposte giuste: