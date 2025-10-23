Lucca, guai senza fine dopo l’espulsione in Champions: tegola tremenda per il Napoli?

È un clima non esattamente ideale che si sta vivendo in casa Napoli, dopo gli ultimi soprattutto. A far discutere è la quarta sconfitta esterna di questa stagione rimediata, in modo a dir poco rovinoso, contro il PSV Eindhoven. Un tonfo da cui si dovrà uscire quanto prima, visto che nella prossima partita di Serie A ci sarà l’Inter ospite allo stadio Diego Armando Maradona.

La speranza da parte di Antonio Conte è quella di cercare di recuperare pezzi, con Rasmus Hojlund che potrebbe essere disponibile, anche se la sua presenza è in dubbio. Nel caso in cui non dovesse farcela nemmeno questa volta, è pronto a scendere in campo dal primo minuto ancora Lorenzo Lucca che, in seguito all’espulsione contro il PSV Eindhoven, potrebbe però avere una punizione esemplare da parte della UEFA.

Champions League, possibili due giornate di squalifica per Lucca

Lorenzo Lucca potrebbe rimediare ben due giornate di squalifica dalla UEFA, in seguito all’espulsione per eccesso di reazione nei confronti del direttore di gara della sfida contro il PSV Eindhoven.

Di seguito, quanto scritto dal Corriere dello Sport a tal proposito:

“Lorenzo Lucca rischia due giornate di squalifica e ciò significa che potrebbe saltare sia la sfida del 4 novembre contro l’Eintracht Francoforte sia la successiva del 25 novembre contro il Qarabag, entrambe in programma al Diego Armando Maradona”.

Impatto non indimenticabile per Lucca in maglia Napoli

Lorenzo Lucca riuscirà a lasciarsi alle spalle questo momento complicato con il Napoli? Fare i primi passi in una realtà complessa come quella partenopea è senza dubbio non semplice, motivo per cui il suo esordio in maglia azzurra va visto anche sotto un certo punto di vista. È altrettanto chiaro, però, che serve di più per fare in modo che i partenopei possano contare su un’alternativa importante per l’attacco.