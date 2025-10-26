Napoli, l’inizio di stagione è davvero da scudetto? Il confronto in Serie A dal 2020: i numeri dopo 8 giornate

Dopo otto giornate di campionato, il Napoli di Antonio Conte ha raccolto 18 punti e qualche dubbio tra i tifosi. Eppure, la storia recente della Serie A racconta che una partenza così non preclude nulla. Nelle ultime stagioni, chi ha avuto un rendimento simile è rimasto in piena lotta per il titolo. I numeri delle ultime cinque annate spiegano perché la squadra azzurra è ancora una delle principali candidate allo scudetto.

Napoli, dati alla mano resta una squadra da vertice

Analizzando i risultati delle ultime stagioni, emerge una costanza di rendimento notevole.

Il Napoli 2024-25 aveva ottenuto 19 punti dopo 8 giornate e si ritrovava al primo posto. Quello della stagione precedente ne aveva 14 di punti e si occupava la quinta posizione. Il Napoli 2022-23 ne aveva addirittura 20 punti ed era primo con l’Atalanta. Nel primo anno di Spalletti i punti erano ben 24 e la squadra era al primo posto. Mentre nella stagione 2020-21, erano 15 i punti e quinta la posizione.

Il dato mostra come, questo tipo di inizio, possa portare lontano. Con 18 punti, il Napoli resta in linea con le medie di vertice delle ultime stagioni. In quattro dei cinque precedenti, una partenza simile è stata la base per chiudere tra le prime posizioni o vincere il campionato.

I precedenti in Serie A: chi era davanti dopo 8 giornate

Osservando i dati generali della Serie A, si nota un andamento ricorrente.

Nel 2020-21 il Sassuolo aveva 18 punti e arrivò settimo. Nel 2021-22 l’Inter ne aveva 17 (nessuna ne aveva 18) e chiuse seconda. Nel 2022-23 l’Udinese con 19 punti (anche qui nessuna con 18) e finì dodicesima. Nel 2023-24 l’Inter ne aveva 19 (anche qui nessuna con 18) e vinse lo scudetto.

Lo scorso anno, il Napoli guidava la classifica con 19 punti, davanti all’Inter. Alla fine, il titolo arrivò in azzurro. Il presente conferma una tendenza: chi parte forte, ma con equilibrio, resta competitivo fino alla fine. Eccezion fatta per club con altre ambizioni, come Sassuolo o Udinese, le big che hanno ottenuto più o meno gli stessi punti del Napoli attuale dopo 8 giornate, (tra cui gli stessi partenopei), hanno chiuso entro le primissime posizioni.

Gli stessi azzurri, tolte le annate negative (quinto e decimo posto), quando hanno ottenuto un numero simile di punti dopo 8 turni hanno terminato la stagione rispettivamente al terzo e per due volte al primo posto. Insomma, un dato che fa ben sperare davvero.

Un percorso solido, nonostante le critiche e i passi falsi in Champions

Conte ha costruito una squadra pragmatica, meno spettacolare ma più organizzata. L’avvio da 18 punti non rappresenta un freno, bensì un punto di partenza per crescere. In un campionato equilibrato come la Serie A 2025/26, restare nella scia delle prime è fondamentale. Il Napoli c’è, e i numeri lo dimostrano, anche dopo qualche ko di troppo, specie in Europa.