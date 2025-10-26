Conte e De Laurentiis, avete visto il gesto dopo Napoli-Inter? Le immagini a fine partita sono già virali

Il clima di tensione delle ultime settimane lascia spazio a un gesto di distensione. Dopo la vittoria del Napoli contro l’Inter per 3-1 allo Stadio Maradona, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono abbracciati prima del tunnel che porta agli spogliatoi. Un momento breve ma significativo, che arriva dopo le pesanti sconfitte con il Torino e con il PSV Eindhoven in Champions League. Il video è diventato virale in poche ore, segno della ritrovata unità nell’ambiente azzurro.

Il gesto che cambia il clima al Maradona

Le immagini, riprese prima del tunnel dello stadio, mostrano Conte che raggiunge il presidente De Laurentiis al termine del match. Il patron apre le braccia, l’allenatore fa lo stesso e i due si abbracciano per l’applauso del pubblico. Un gesto semplice, ma che racconta molto del momento del Napoli.

Dopo la sconfitta pesante di Torino e il 6-2 subito dal PSV, l’ambiente era scosso. La reazione della squadra, però, è arrivata nel momento più delicato, con una prestazione di carattere e una vittoria che rilancia gli azzurri in campionato.

Napoli, la risposta che serviva

Il successo contro l’Inter non vale solo tre punti, ma restituisce fiducia a tutto il gruppo. Conte ha ritrovato un Napoli intenso, determinato, capace di reagire alle critiche.

Nel dopopartita, il tecnico ha salutato uno a uno i suoi giocatori, poi il gesto con De Laurentiis ha chiuso la serata in modo simbolico. Un abbraccio che, dopo le tensioni nell’ambiente dell’ultima settimana, può rappresentare l’inizio di una nuova fase.

Una scena che diventa virale

Nel giro di poche ore il video ha fatto il giro dei social. Le immagini, riprese dai tifosi, dell’abbraccio tra Conte e De Laurentiis sintetizzano il momento del Napoli: che, dopo aver attraversato giorni difficili, sceglie di ripartire unito. In attesa dei prossimi impegni, il Maradona ritrova così un po’ di serenità e di orgoglio.