Napoli, c’è un secondo infortunio contro l’Inter! Conte perde un’altra pedina fondamentale

Arriva un’altra brutta notizia per Antonio Conte: David Neres dovrebbe saltare l’impegno infrasettimanale con il Lecce a causa di un infortunio rimediato nel secondo tempo di Napoli-Inter.

Guai per Conte, anche Neres salta Lecce-Napoli

Anche Neres non ce la fa, a riportare la notizia è il ‘Corriere dello Sport’ poche ore dopo la vittoria del Napoli sull’Inter. Secondo il quotidiano sportivo, il brasiliano non riuscirà a recuperare entro martedì e punterà al rientro per il prossimo weekend. Oltre a De Bruyne, dunque, il tecnico azzurro dovrà rinunciare anche ad un altro giocatore offensivo che ieri ha confezionato l’assist per il gol di Anguissa. Possibile cambio di modulo, dunque, con Noa Lang che scalpita per un’occasione da titolare.

L’olandese, contro l’Inter, è subentrato solo all’81esimo minuto, proprio per sostituire l’acciaccato David Neres.

Lecce-Napoli, possibile tridente per Conte: occasione per Lang

A causa dell’infortunio di De Bruyne, molto probabilmente sarà McTominay a ricoprire il ruolo di mezzala a sinistra. Con l’assenza di Neres, poi, Antonio Conte potrebbe decidere di concedere per la prima volta un’occasione dal primo minuto a Noa Lang. Il tecnico salentino pensa ad un tridente con Politano e Lucca, ieri rimasto in panchina dopo l’esclusione rimediata in Champions League.