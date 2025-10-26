Infortunio De Bruyne, spunta un dettaglio che terrorizza il Napoli: “Come a Manchester”

Il giorno dopo Napoli-Inter, cresce la preoccupazione in casa azzurra per le condizioni di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga si è fermato per un nuovo problema muscolare, e secondo le prime indiscrezioni la situazione potrebbe essere più seria del previsto. In attesa degli esami, l’ombra di un lungo stop preoccupa Antonio Conte e tutto l’ambiente azzurro, che teme di dover rinunciare al suo leader tecnico fino al 2026.

Le prime analisi dopo Napoli-Inter

Il quotidiano Il Mattino ha parlato di un possibile stop lungo per De Bruyne, ipotizzando che il suo 2025 possa essere già finito. L’infortunio, secondo le prime valutazioni, sarebbe simile a quello che lo aveva colpito al bicipite femorale durante la sua ultima stagione al Manchester City.

“Un risentimento muscolare che lascia poco spazio a dubbi sullo stop e che riporta alla mente le difficoltà già viste: un problema simile al bicipite femorale lo aveva fermato quattro mesi due anni fa e un mese nella passata stagione a Manchester.”

La sofferenza si è vista chiaramente sul volto del belga, che nelle prossime ore sarà sottoposto agli accertamenti per capire l’entità dell’infortunio. In quella stessa zona è presente una cicatrice vistosissima, proprio per l’intervento che lo ha tenuto fuori 4 mesi.

Napoli in allarme, Conte spera nel miracolo

L’ambiente partenopeo è comprensibilmente teso. Perdere De Bruyne nel finale di anno sarebbe un colpo durissimo, anche perché il Napoli ha costruito gran parte del proprio gioco attorno al suo talento e alla sua visione.

“La paura c’è: perdere per il finale di 2025 Kevin è un problema di cui proprio non si sentiva il bisogno. Dopo i primi interventi dello staff medico, De Bruyne era anche tornato in panchina in stampelle, ricostruendo la coppia con Højlund solo in borghese.”

Un segnale che non lascia ben sperare, anche se lo staff medico azzurro confida che i controlli possano ridurre i tempi di recupero.

Un finale di stagione in sospeso

In attesa del comunicato ufficiale Napoli, le sensazioni restano cupe. De Bruyne è arrivato in estate con grandi aspettative e la sua assenza peserebbe enormemente.

In città e negli spogliatoi ci si aggrappa alla speranza che il talento belga possa sorprendere ancora una volta, come ha sempre fatto nella sua carriera.