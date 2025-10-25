Tifosi Napoli da applausi: cosa succederà contro l’Inter dopo la disfatta Champions

In casa Napoli cresce l’attesa per il fischio d’inizio della sfida contro l’Inter, il cui fischio d’inizio è in programma per le ore 18:00. È ancora cocente la delusione dopo la sconfitta nell’ultimo turno di Serie A contro il Torino e, soprattutto, in seguito alla pesante goleada subita in UEFA Champions League dal PSV Eindhoven. Ora, però, l’imperativo è guardare avanti: l’incrocio contro i nerazzurri è l’occasione per dare una svolta importante a quest’ultimo periodo tutt’altro che positivo.

Ne sono consapevoli gli stessi sostenitori di fede azzurra, pronti a rispondere ancora una volta presente allo stadio Diego Armando Maradona: su TicketOne, infatti, non risultano più biglietti disponibili, a dimostrazione di come il colpo d’occhio previsto è quello ormai consueto all’ombra del Vesuvio.

Verso Napoli – Inter: il Maradona risponde (ancora) presente

Il Diego Armando Maradona risponde presente: i tifosi del Napoli hanno nuovamente dato dimostrazione di affetto nei confronti della propria squadra del cuore, malgrado sia ancora negli occhi la pesante sconfitta contro il PSV Eindhoven per 6-2. Su TicketOne, infatti, non c’è disponibilità di biglietti. Si va verso un nuovo sold out, l’ennesimo di fila, per un popolo che certamente non vuole smettere di sognare e vuole stare al fianco della squadra allenata da Antonio Conte.

Ultimissime News SSC Napoli: cosa trapela sulla formazione

Come scenderà in campo il Napoli contro l’Inter? Per tutti i tifosi azzurri che stanno accorrendo a Fuorigrotta, e non solo, questo è il grande dubbio che accompagna l’avvicinamento al big match dello stadio Diego Armando Maradona di quest’oggi. Stando a ciò che viene fatto trapelare, non è escluso che ci possa essere la scelta sul falso nove, con David Neres fortemente indiziato a tal riguardo. Occhio anche all’altro cambio di formazione, con Juan Jesus pronto a scendere in campo al posto di Sam Beukema.