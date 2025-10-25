Napoli-Inter, Neres giocherà in una posizione inedita: un ruolo mai avuto in carriera

Antonio Conte prepara una mossa a sorpresa per Napoli-Inter: schierare David Neres da prima punta. In carriera, il brasiliano non ha mai ricoperto quel ruolo. Secondo i dati di Transfermarkt, ha giocato 7 partite da seconda punta, con 2 gol e 5 assist. Le sue reti sono arrivate in Estoril–Benfica 1-5 e Vizela–Benfica 0-2, quando partiva accanto a un riferimento offensivo vero. Stavolta, invece, dovrà guidare lui l’attacco azzurro.

Da Estoril a Vizela: quando Neres segnava da seconda punta

Nella stagione 2022/23, David Neres (zero gol e zero assist finora) ha trovato continuità da seconda punta nel Benfica. In Liga Portugal, ha giocato in quella posizione contro Estoril, Arouca, Casa Pia, Vizela, Marítimo e nella stagione successiva in Champions League contro l’Inter. In totale, 7 partite, 483 minuti, due gol (Estoril e Vizela) e cinque assist.

In carriera non ha mai agito da prima punta, ma da seconda sì. Da seconda punta, Neres alternava movimenti tra le linee e inserimenti esterni, lavorando vicino al centravanti. Da prima punta, invece, dovrà giocare spalle alla porta e attaccare in profondità, in un contesto tattico totalmente nuovo.

Conte cambia il Napoli

L’infortunio di Hojlund e la condizione non ottimale di Lucca hanno spinto Conte a pensare a un attacco “leggero” per affrontare l’Inter. L’allenatore vuole un Napoli più tecnico e rapido, con De Bruyne pronto a muoversi attorno a Neres per sfruttarne l’imprevedibilità.

Serve una squadra corta e veloce, senza punti di riferimento. L’obiettivo è mettere in difficoltà la difesa nerazzurra, sfruttando cambi di posizione e pressione alta, rinunciando però alla fisicità classica di un centravanti.

Un esperimento dal valore tattico

Neres non è nuovo a ruoli ibridi, ma il test da prima punta sarà una prova di maturità. Finora, il brasiliano ha mostrato visione di gioco, accelerazione e assist precisi quando affiancava un numero nove come Lukaku nella passata stagione. Ora dovrà reinventarsi. Per Conte è una scommessa di sistema: un Napoli più mobile, più corto e più imprevedibile, in grado di adattarsi anche alle assenze pesanti.

Se l’esperimento funzionerà, Neres potrà riscoprirsi protagonista in una veste nuova, capace di dare al Napoli una soluzione inedita. E Conte, ancora una volta, dimostrerebbe la sua capacità di reinventare i ruoli in base alle necessità.