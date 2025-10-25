Rrahmani, ora c’è una nuova data per il rientro: ecco quando tornerà

L’assenza di Amir Rrahmani ha pesato non poco nella difesa del Napoli. Senza l’apporto del difensore kosovaro, i partenopei hanno faticato non poco ad arginare le manovre offensive degli avversari. Adesso, però, il peggio sembra passato, e il difensore classe 1994 – che sarà out quest’oggi contro l’Inter – dovrebbe tornare a pieno ritmo già dalla prossima partita, rientrando al centro della difesa di Antonio Conte.

I problemi in difesa del Napoli: l’assenza di Rrahmani

Con Rrahmani in campo, in cui il Napoli ha mantenuto una certa solidità difensiva, ma senza di lui le cose sono peggiorate a dismisura. Nelle partite senza il kosovaro, infatti, sono stati subite reti e reti, evidenziando delle difficoltà nel reparto difensivo.

Ritorno in campo già dalla prossima con il Lecce

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il problema ai flessori di Amir Rrahmani è stato completamento superato, col difensore che resta out per la sfida contro l’Inter per evitare pericolose ricadute. Considerata la presenza del turno infrasettimanale, il rientro del difensore è previsto per martedì 28 ottobre, quando i partenopei giocheranno contro il Lecce.

Un recupero non da poco per Antonio Conte, che cerca insistentemente di sistemare il reparto difensivo. L’obiettivo, infatti, è tornare a subire il meno possibile, e per farlo serve la presenza di Amir Rrahmani.