Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Rrahmani, ora c’è una nuova data per il rientro: ecco quando tornerà

di
Amir Rrahmani del Napoli durante una partita di Serie A 2025/2026 allo stadio Diego Armando Maradona.

L’assenza di Amir Rrahmani ha pesato non poco nella difesa del Napoli. Senza l’apporto del difensore kosovaro, i partenopei hanno faticato non poco ad arginare le manovre offensive degli avversari. Adesso, però, il peggio sembra passato, e il difensore classe 1994 – che sarà out quest’oggi contro l’Inter – dovrebbe tornare a pieno ritmo già dalla prossima partita, rientrando al centro della difesa di Antonio Conte.

I problemi in difesa del Napoli: l’assenza di Rrahmani

Con Rrahmani in campo, in cui il Napoli ha mantenuto una certa solidità difensiva, ma senza di lui le cose sono peggiorate a dismisura. Nelle partite senza il kosovaro, infatti, sono stati subite reti e reti, evidenziando delle difficoltà nel reparto difensivo.

Amir Rrahmani del Napoli osserva il gioco durante una partita di Serie A 2025/2026.
Amir Rrahmani, difensore kosovaro del Napoli, durante una gara della stagione 2025/2026 di Serie A. – La Presse – spazionapoli.it

Ritorno in campo già dalla prossima con il Lecce

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il problema ai flessori di Amir Rrahmani è stato completamento superato, col difensore che resta out per la sfida contro l’Inter per evitare pericolose ricadute. Considerata la presenza del turno infrasettimanale, il rientro del difensore è previsto per martedì 28 ottobre, quando i partenopei giocheranno contro il Lecce.

Un recupero non da poco per Antonio Conte, che cerca insistentemente di sistemare il reparto difensivo. L’obiettivo, infatti, è tornare a subire il meno possibile, e per farlo serve la presenza di Amir Rrahmani.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie