Napoli, quanto manca Rrahmani: emerge un dato allarmante dopo 7 giornate

Il Napoli sta affrontando una fase difensiva complicata da quando Amir Rrahmani si è infortunato. Dopo 7 partite senza il centrale tra Serie A e Champions League, i numeri parlano chiaro: la squadra ha subito ben 10 gol. In campionato, sono già 7 i gol incassati, e la preoccupazione cresce se si considerano i numeri dello scorso anno.

La difesa del Napoli senza Rrahmani

Il Napoli ha visto la propria solidità difensiva compromettersi in modo evidente da quando Amir Rrahmani è stato costretto a fermarsi per infortunio. Se guardiamo i numeri, la sua assenza ha avuto un impatto diretto sul rendimento della squadra, soprattutto nel reparto difensivo. In 7 partite tra Serie A e Champions League, sono stati ben 10 i gol incassati dai partenopei. Questo dato, purtroppo, non è isolato: già in campionato sono arrivati 7 gol subiti in 7 giornate. Gli unici due cleansheets, sono arrivati con il kosovaro in campo.

A confronto, lo scorso anno, il Napoli ha chiuso la stagione con soli 27 gol subiti, un dato che lo ha reso il migliore in tutta Europa. Se si mantenesse l’attuale media di gol subiti, il Napoli rischierebbe di arrivare a 38 gol incassati in 38 partite di campionato. Un dato che fa riflettere, perché lo scorso anno l’Atalanta ne arrivò ad incassare 37, chiudendo al terzo posto.

Il futuro della difesa partenopea

Con l’assenza di Rrahmani, il Napoli deve trovare soluzioni per migliorare la propria solidità difensiva. L’infortunio del centrale kosovaro ha messo in luce delle lacune che, se non colmate, potrebbero costare caro alla squadra. La difesa, che lo scorso anno era uno dei punti di forza, sembra ora vulnerabile, e sarà fondamentale per gli azzurri trovare un equilibrio prima che la situazione diventi critica. In attesa del recupero di Rrahmani (dubbi anche contro l’Inter ndr) il Napoli dovrà lavorare sulle proprie fragilità difensive per evitare di compromettere una stagione che, per ora, è ancora aperta su tutti i fronti.