Napoli in ansia: cosa ha davvero Meret, lo stop è più lungo del previsto

Il Napoli perde Alex Meret per due mesi. Lo scrive il Corriere dello Sport, che dettaglia la necessità di uno stop prolungato dopo gli esami delle ultime ore. La porta azzurra passa a Vanja Milinković-Savic, chiamato a guidare la linea difensiva nel periodo più intenso del calendario. Antonio Conte dovrà ricalibrare lavoro quotidiano e gerarchie, proteggendo il gruppo in vista dei prossimi impegni.

L’esito degli esami e la tabella di marcia

Il Corriere dello Sport riferisce che l’infortunio di Meret richiede circa due mesi di pausa.

Lo staff sanitario valuterà passaggi progressivi, senza forzare. La gestione punterà su tempi certi e su un rientro stabile, evitando rischi immediati.

Milinković-Savic nuovo titolare e le mosse di Conte

Con Meret ai box, la maglia da primo portiere va a Vanja Milinković-Savic. Il portiere serbo garantirà fisicità in area e copertura alta sui cross. Conte curerà automatismi con i centrali e l’uscita palla, per preservare equilibrio e pulizia negli ultimi metri.

L’assenza di Meret, a causa della frattura del secondo metatarso del piede destro, pesa per leadership e continuità, ma la rosa consente una soluzione chiara. Il club conta sul gruppo e sulla tenuta difensiva per attraversare il bimestre. L’obiettivo è restare in scia in classifica, accompagnando il recupero del portiere con serenità e tempi corretti. Un rientro senza affanni vale più di una corsa contro il calendario.