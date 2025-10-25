Home ->

Careca manda un messaggio chiaro: “Napoli, fidati di lui”

di
Antonio Careca, ex attaccante del Napoli, saluta il pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona durante una serata celebrativa.

Antonio Careca ha parlato con il cuore di chi conosce bene l’ambiente azzurro: “Napoli mio, non ti deprimere. E fidati di Conte“.

L’idolo azzurro, a La Gazzetta dello Sport, ha poi aggiunto che la squadra deve guardare avanti con fiducia e compattezza.

“Le sconfitte fanno parte del calcio, ma è nei momenti difficili che si vede la forza di un gruppo. Con l’Inter serve una grande prestazione, anche per ritrovare fiducia in se stessi.”

Il sostegno a Conte e i riferimenti a De Bruyne

Il brasiliano ha voluto difendere il lavoro del tecnico azzurro, invitando tutti a seguirlo con convinzione.

Conte è un allenatore esperto e di grande carattere. Serve tempo per assimilare le sue idee, ma i risultati arriveranno. De Bruyne si adatterà come ha fatto McTominay nel suo ruolo al Manchester United.

Careca ha poi spiegato che la reazione del gruppo sarà decisiva: “Una vittoria contro l’Inter darebbe un segnale forte, Conte deve sentire fiducia da tutto l’ambiente”.

Un Napoli che può ancora rialzarsi

Napoli è una piazza passionale, a volte troppo. Ma questa squadra ha qualità e orgoglio, e può ancora dire la sua in campionato e in Europa.

Il messaggio dell’ex attaccante è chiaro: niente drammi, serve solo fiducia. Per Careca, il Napoli di Conte può ancora ripartire da un risultato di prestigio, proprio come ai suoi tempi.

Clemente Grimaldi

