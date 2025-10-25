Careca manda un messaggio chiaro: “Napoli, fidati di lui”

Antonio Careca ha parlato con il cuore di chi conosce bene l’ambiente azzurro: “Napoli mio, non ti deprimere. E fidati di Conte“.
L’idolo azzurro, a La Gazzetta dello Sport, ha poi aggiunto che la squadra deve guardare avanti con fiducia e compattezza.
“Le sconfitte fanno parte del calcio, ma è nei momenti difficili che si vede la forza di un gruppo. Con l’Inter serve una grande prestazione, anche per ritrovare fiducia in se stessi.”
Il sostegno a Conte e i riferimenti a De Bruyne
Il brasiliano ha voluto difendere il lavoro del tecnico azzurro, invitando tutti a seguirlo con convinzione.
Conte è un allenatore esperto e di grande carattere. Serve tempo per assimilare le sue idee, ma i risultati arriveranno. De Bruyne si adatterà come ha fatto McTominay nel suo ruolo al Manchester United.
Careca ha poi spiegato che la reazione del gruppo sarà decisiva: “Una vittoria contro l’Inter darebbe un segnale forte, Conte deve sentire fiducia da tutto l’ambiente”.
Un Napoli che può ancora rialzarsi
Napoli è una piazza passionale, a volte troppo. Ma questa squadra ha qualità e orgoglio, e può ancora dire la sua in campionato e in Europa.
Il messaggio dell’ex attaccante è chiaro: niente drammi, serve solo fiducia. Per Careca, il Napoli di Conte può ancora ripartire da un risultato di prestigio, proprio come ai suoi tempi.