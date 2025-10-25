L’ex Inter svela: “Mi avevano venduto al Napoli, ma ho scelto i nerazzurri”

Un intreccio di mercato mai realizzato, ma rimasto nella memoria di chi ama il calcio. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Nicola Berti ha raccontato di essere stato vicino al Napoli ai tempi della Fiorentina. Una trattativa che poteva riscrivere la sua carriera e forse anche un pezzo di storia del club azzurro, ma che si concluse con una decisione di cuore: l’Inter.

Il retroscena raccontato da Berti

L’ex centrocampista, protagonista con la maglia dell’Inter e della Nazionale, ha spiegato che il suo passaggio a Napoli fu realmente a un passo:

Quando ero a Firenze, a casa mia c’era la processione, mi volevano tutti. La Fiorentina mi aveva già venduto a Ferlaino nel 1988 ma ho deciso io, ho voluto sempre e solo l’Inter. E non avrei potuto fare scelta migliore.

Parole che riaprono uno scenario alternativo: un Berti in azzurro, nell’epoca di Diego Armando Maradona e di una Napoli calcistica in pieno fervore. Un’ipotesi mai concretizzata, ma che oggi aggiunge un frammento di fascino alla storia del club partenopeo.

Napoli e le sliding doors del calcio

Le dichiarazioni di Berti riportano alla mente un periodo in cui il Napoli era protagonista in Italia e in Europa. Corrado Ferlaino cercava profili di carattere per affiancare la stella argentina e consolidare una squadra da scudetto.

Il rifiuto di Berti non fu un gesto contro il Napoli, ma una scelta personale, dettata dall’attaccamento all’Inter. Tuttavia, l’aneddoto conferma quanto il club azzurro fosse attrattivo anche per i migliori talenti italiani dell’epoca.

Mi voleva mezza Serie A, ma ho scelto l’Inter. Non potevo fare scelta migliore.

Uno sguardo finale

A distanza di decenni, quel mancato trasferimento resta una curiosità romantica del calcio italiano. Napoli e Inter, due mondi diversi ma uniti da rivalità, passione e rispetto reciproco. Nicola Berti ha seguito la sua strada, ma il suo racconto conferma quanto la maglia azzurra sapesse attrarre anche chi, alla fine, scelse un’altra casa.