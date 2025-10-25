Incubo senza fine per Hojlund? Potrebbe rimandare ancora il rientro: lo scenario

Mancano poche ore all’inizio dell’attesissima sfida tra il Napoli e l’Inter, con il fischio di partenza in programma per le ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona. A Fuorigrotta, c’è grande attesa per capire come la compagine campione d’Italia in carica reagirà al doppio stop pesante tra Serie A e Champions League, rispettivamente contro il Torino e il PSV Eindhoven. Non mancano gli imprevisti nel gruppo allenato da Antonio Conte: quest’ultimo dovrà fare a meno, anche questa volta, di Rasmus Hojlund, che ancora deve recuperare dal problema fisico che lo sta tormentando in questi giorni.
Ma quando rientrerà Hojlund a disposizione del suo Napoli? L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma anche sulla partita contro il Lecce, ed è tal riguardo che arriva la novità che fa tremare tutti i sostenitori di fede azzurra.
News Napoli calcio, Hojlund a rischio anche per il Lecce: la situazione
In questi giorni si era diffuso un moderato ottimismo sulle condizioni di Rasmus Hojlund, ma la scelta – evidentemente forzata – di tenerlo fuori anche nella sfida contro l’Inter di quest’oggi dimostra come l’ex Atalanta non sia ancora arruolabile al 100%.
A parlarne è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che a tal riguardo scrive:
“Hojlund salta il terzo match di fila con gli azzurri a causa dell’infortunio dopo uno stop che dura ormai da dieci giorni. L’attaccante danese, a questo punto, è a rischio anche per la gara infrasettimanale di martedì contro il Lecce al Via del Mare”.
Chi giocherà in attacco contro l’Inter?
In casa Napoli, ora, l’interrogativo è sulle scelte di Antonio Conte per la sfida di questo che vedrà il suo Napoli impegnato al Diego Armando Maradona contro l’Inter. Oltre all’ipotesi Lorenzo Lucca, spunta anche quella del falso nove: una soluzione eventuale, quest’ultima, da tenere d’occhio. Questione di ore, poche, e poi tutti i dubbi verranno sciolti.