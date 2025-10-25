Home ->

Copertina Calcio Napoli

Formazioni Napoli – Inter, Conte sorprende: la scelta sull’attaccante

di
Napoli - Inter: le formazioni ufficiali

Tutto pronto, o quasi, allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida tra il Napoli e l’Inter, potenziale sliding doors per gli uomini di Antonio Conte. La missione, oltre che sorpassare il Milan che, nella serata di sabato, ha pareggiato contro il Pisa per 2-2, è quella di darsi un segnale importante dopo due sconfitte consecutive (contro Torino e PSV Eindhoven).

Proprio in questi istanti è arrivata la formazione scelta da Conte per il big match (fischio d’inizio in programma alle ore 18:00).

Napoli - Inter: le formazioni ufficiali
Scelte le formazioni ufficiali di Napoli e Inter – La Presse – spazionapoli.it

Napoli – Inter: le scelte ufficiali di formazione

Sono state appena diramate le formazioni per la sfida di quest’oggi tra il Napoli e l’Inter: non mancano le sorprese in casa azzurra, alcune di esse obbligate considerando i numerosi imprevisti di questi ultimi giorni, in prima piano quello dell’ennesimo forfait da parte di Rasmus Hojlund.

Di seguito, i due schieramenti scelti da Antonio Conte e Cristian Chivu:

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.

Francesco Fildi

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
Gestione cookie