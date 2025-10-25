Chivu risponde a Conte: la replica durissima infuoca la polemica tra Napoli e Inter

Cristian Chivu ha parlato dopo Napoli – Inter, una partita molto calda e caratterizzata da numerosi episodi e polemiche. Il tecnico nerazzurro non le ha mandate a dire nei confronti di Antonio Conte, che nel post match è andato a muso duro nei confronti di Lautaro Martinez e del presidente Beppe Marotta.

Napoli – Inter: le parole di Chivu nel post partita

“Io voglio parlare di calcio e della partita. Dei ragazzi e del primo tempo. Abbiamo cercato di rimanere in partita, abbiamo preso due pali. Siamo stati sotto nonostante la reazione.”

“Abbiamo perso l’equilibrio nel secondo tempo e nonostante il 2-0 siamo stati in grado di riaprila. Purtroppo abbiamo sprecato energie a litigare con la loro panchina e non siamo riusciti a mantenere la lucidità.”

“Sto difendendo l’Inter. Sono fiducioso e lo sono ancora di più dopo questa partita. Per il Napoli era una partita importante, ma siamo stati dominanti e abbiamo anche saputo soffrire. Il calcio è quello che è e si deve mantenere l’attenzione sempre”.

“Basta piangere, ho un messaggio per la società”

“Conte e Lautaro? Non so cos’è successo, ma non mi interessa. Parlerò con loro e gli dirò di non sprecare energie e non si può buttare al vento qualcosa perché pensiamo a litigare.”