Verso Napoli – Inter, rivoluzione di Conte: possibile cambio ruolo inaspettato!

Si avvicina il calcio d’inizio della sfida tra il Napoli e l’Inter, in programma per le ore 18:00 di domani, sabato 25 ottobre, allo stadio Diego Armando Maradona. Un match che arriva dopo la pesante notte di Eindhoven, con una goleada inflitta dal PSV che resterà nella storia del club partenopeo, reduce da due sconfitte consecutive tra Serie A e Champions League.

La gara contro i nerazzurri sa già di possibile spartiacque per la stagione: lo sa bene anche lo stesso Antonio Conte, che per la sfida di sabato potrebbe valutare l’esclusione, dal primo minuto, di Lorenzo Lucca. Prende corpo, dunque, l’ipotesi del falso nove, nel caso in cui Rasmus Hojlund non dovesse farcela.

A poco più di ventiquattro ore dalla sfida contro l’Inter, in casa Napoli tengono banco le condizioni di Rasmus Hojlund: già out contro Torino e PSV Eindhoven, il danese prova a rientrare per il big match dello stadio Diego Armando Maradona, ma al momento la sua presenza non è del tutto scontata.

Chi giocherà al posto di Hojlund, se quest’ultimo non dovesse farcela a prendere il suo posto contro l’Inter? C’è sempre in ballo l’idea Lorenzo Lucca ma, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe esserci spazio per il falso nove. Di seguito, quanto scritto dal quotidiano a tal proposito:

“Contro il Toro e il Psv, al posto di Hojlund, Conte s’è affidato a un altro centravanti vero, di ruolo: Lucca. Ma domani, nel caso di forfait e di arrivederci alla prossima, magari già Lecce, potrebbe cambiare qualcosa: soluzione falso nove. Conte, dunque, prepara un’alternativa, una mossa provata in uno sprazzo di amichevole anche a Castel di Sangro e alla vigilia della Champions.

In ritiro, all’epoca, fu De Bruyne ad agire in questa posizione per qualche minuto, ma il ventaglio delle soluzioni è di certo più ampio e può comprendere anche gli esterni Neres e Lang, cioè uomini con gol nei piedi e nel Dna. Si vedrà. Anche perché, prima di affondare il colpo e accendere una variante, bisogna attendere il responso sulle condizioni di Hojlund”.