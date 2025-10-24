Supercoppa Italiana, data e ora di Napoli-Milan e quando si giocherà la finale

Torna la Supercoppa Italiana. La competizione di cui è detentore il Milan torna per la sua 38ª edizione, con luogo e format confermati. Si tornerà a giocare, infatti, in Arabia Saudita, a Riad, con il format delle quattro squadre partecipanti e semifinali e finale da giocare.

Il Napoli tornerà a prendere parte alla competizione dopo un anno di assenza, con lo scorsa annata che ha visto la partecipazione di Juventus, Milan, Inter e Atalanta. Le squadre partecipanti a questa edizione sono Napoli, Inter, Bologna e Milan.

Quando si giocherà la Supercoppa Italiana

L’edizione numero 38 della Supercoppa Italiana, come detto, avrà luogo a Riad, in Arabia Saudita, e si giocherà nel mese di dicembre. Le quattro squadre italiane partecipanti sono il Napoli (vincitrice dello scudetto), il Bologna (vincitore della Coppa Italia, l’Inter (seconda classificata in Serie A) e il Milan (finalista di Coppa Italia).

I quattro club viaggeranno in Medio Oriente per confrontarsi nei match di semifinali e, i vincitori, si giocheranno il trofeo nella finale della competizione. Il Napoli esordirà il 18 dicembre, quando affronterà il Milan alle ore 20:00 italiane (22 locali).

L’altra partita in programma e la finale

Il giorno seguente, il 19 dicembre alle ore 20:00 italiane (22 locali), si giocherà l’altra semifinale, quella tra Bologna e Inter. Le vincitrici di Napoli-Milan e Bologna-Inter si scontreranno dopo qualche giorno nella finale.

Infatti, la finale tra le vincitrici delle due semifinali è in programma giorno 22 dicembre alle ore 20:00 italiane.