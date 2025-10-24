Napoli-Inter, Conte rivoluziona l’undici titolare e cambio ruolo per McTominay

Gli ultimi risultati sottotono hanno convinto Antonio Conte ad apporre delle modifiche nella formazione e nella tattica del Napoli. In vista dell’importante sfida contro l’Inter, i partenopei puntano al passaggio dal 4-1-4-1 al 4-4-2, modulo che potrebbe dare maggiori garanzie tecnico-tattiche.

In questo caso, accanto all’attaccante (che non sarà probabilmente Lucca), ci potrebbe essere McTominay, che agirebbe in supporto alla prima punta.

Rivoluzione Napoli in vista dell’Inter

Il ruolo di McTominay e il possibile passaggio dal 4-1-4-1 al 4-4-2 non sono le uniche novità che potrebbe apportare Antonio Conte alla sua formazione per la sfida contro l’Inter. Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, infatti, nella testa del tecnico vi è anche la possibilità di tenere in panchina Lucca nonostante il forfait di Hojlund.

Questo è riconducibile al momento no dell’attaccante ex Udinese, che non è riuscito a sfruttare le occasioni nate dall’assenza di Hojlund e dalle possibilità concesse da Antonio Conte. L’idea di quest’ultimo sarebbe dunque quella di lasciare il centravanti, almeno per l’inizio, in panchina.

Scelta per un ‘falso nove’ al posto di Lucca

Con Rasmus Hojlund e Romelu Lukaku ai box, e Lorenzo Lucca non al meglio più mentalmente che fisicamente, la rivoluzione di Conte potrebbe portare alla scelta di un ‘falso nove’ che potrebbe agire accanto a Scott McTominay. Per il momento, i favoriti nel ruolo di punta nel 4-4-2 potrebbero essere Kevin De Bruyne e David Neres.

I due giocatori si giocheranno fino all’ultimo una maglia da titolare in quel ruolo, con Conte che avrà tempo di sciogliere le riserve fino a circa un’ora prima della partita, quando verranno diramate le formazioni ufficiali della partita tra Napoli e Inter.