Verso Napoli-Inter, Chivu annuncia il forfait di un top: “Sabato non ci sarà”

Doccia fredda per l’Inter per quanto riguarda le condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese, assente da circa un mese per un problema muscolare, non ha ancora recuperato del tutto e sarà out ancora per un po’ di tempo. Il giocatore sarà assente sia per il match di Champions League ma anche per il big match di Serie A di sabato contro il Napoli. Assenza pesante, dunque, per Cristian Chivu in vista della sfida.

Assenza pesante per l’Inter: Thuram salta il Napoli

Ad annunciare l’assenza dell’attaccante francese ci ha pensato direttamente il tecnico dell’Inter Cristian Chivu durante la conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League contro l’Unione Saint-Gilloise.

“Marcus ha bisogno di qualche giorno in più e salterà la partita di domani e quella col Napoli“.

Parole che non lasciano dunque dubbi sulle condizioni dell’attaccante, che non sarà convocato per la partita di sabato dalle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Per il big match, dunque, Cristian Chivu dovrà nuovamente affidarsi a uno tra Bonny e Pio Esposito, riserve della coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
