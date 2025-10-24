Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Milan-Pisa, i tifosi rossoneri incoronano Modric e copiano un coro del Napoli

Luka Modric nel pre-partita di Juventus-Milan applaude i tifosi

Il Milan pareggia 2-2 contro il Pisa. I gol di Leao e Athekame non bastano ai rossoneri per vincere la sfida, col Pisa che ha lottato fino all’ultimo e ha segnato le due reti con Cuadrado su rigore e Nzola. A fare scalpore, oltre il pareggio del Pisa in casa dei rossoneri, è stato anche un coro fatto dai tifosi rossoneri per Luka Modric, che è uno storico coro partenopeo.

I tifosi del Milan ‘copiano’ il coro per Maradona

Durante la sfida tra Milan e Pisa, i tifosi della curva rossonera hanno voluto onorare e omaggiare la classe di Luka Modric, che in questa prima parte di stagione sta illuminando gli stadi con le sue giocate.

Luka Modric esulta con la maglia del Milan in Serie A dopo il gol
Luka Modric esulta dopo la rete segnata nella sfida di Serie A 2025/2026

Per farlo, i tifosi del Milan hanno utilizzato uno storico coro del Napoli, utilizzato per omaggiare Diego Armando Maradona. I tifosi hanno intonato il coro: “Sai perché mi batte il corazon? Ho visto…Luka Modric!”. Una sorta di omaggio dei tifosi del Milan a questo coro e a Luka Modric, che a 40 anni è ancora assoluto protagonista in ogni partita.

