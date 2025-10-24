Milan-Pisa, i tifosi rossoneri incoronano Modric e copiano un coro del Napoli

Il Milan pareggia 2-2 contro il Pisa. I gol di Leao e Athekame non bastano ai rossoneri per vincere la sfida, col Pisa che ha lottato fino all’ultimo e ha segnato le due reti con Cuadrado su rigore e Nzola. A fare scalpore, oltre il pareggio del Pisa in casa dei rossoneri, è stato anche un coro fatto dai tifosi rossoneri per Luka Modric, che è uno storico coro partenopeo.

I tifosi del Milan ‘copiano’ il coro per Maradona

Durante la sfida tra Milan e Pisa, i tifosi della curva rossonera hanno voluto onorare e omaggiare la classe di Luka Modric, che in questa prima parte di stagione sta illuminando gli stadi con le sue giocate.

Per farlo, i tifosi del Milan hanno utilizzato uno storico coro del Napoli, utilizzato per omaggiare Diego Armando Maradona. I tifosi hanno intonato il coro: “Sai perché mi batte il corazon? Ho visto…Luka Modric!”. Una sorta di omaggio dei tifosi del Milan a questo coro e a Luka Modric, che a 40 anni è ancora assoluto protagonista in ogni partita.