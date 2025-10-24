Meret o Savic? Cosa trapela in vista di Napoli – Inter

Il Napoli vuole lasciarsi alle spalle un periodo certamente non semplice, culminato con la pesantissima sconfitta in casa del PSV Eindhoven per 6-2. All’orizzonte, la gara contro l’Inter suona come una sorta di spartiacque, con gli azzurri chiamati a non fallire per non dare una brutta piega alla stagione. D’altronde, la vetta della classifica è molto corta, motivo per cui un risultato positivo permetterebbe di dare un segnale importante all’intera Serie A, oltre che a regalare una dose di autostima che, di questi tempi, non è affatto un dettaglio.

I pensieri dei tifosi, però, sono concentrati sulle ultime di formazione: in particolare tiene banco la questione legata alla porta. Chi tra Alex Meret e Vanja Milinkovic – Savic scenderà in campo dal primo minuto? Stando alle sensazioni di vigilia, il portiere friulano potrebbe essere in vantaggio sul suo compagno di reparto, che ha giocato le ultime partite da titolare.

Verso Napoli – Inter: Meret può sperare in una maglia da titolare

Alex Meret potrebbe essere titolare contro l’Inter: questo è quello che si evince in queste ultime ore. Il portiere due volte campione d’Italia proprio con il Napoli è a caccia del suo personale riscatto, visto che la rotazione con Milinkovic – Savic lo ha visto partire solo dalla panchina.

Tale decisione sarà presa anche in base al piano partita scelto da Antonio Conte: più volte, quest’ultimo, ha chiarito come la preferenza per l’uno o per l’altra sia dettata soltanto per ragioni di natura tecnico – tattica, in quanto i due sono pienamente al pari dal punto di vista delle gerarchie.

News Napoli calcio, le ultime di formazione in vista dell’Inter

L’altro grande dubbio è legato all’attacco: nel caso in cui Rasmus Hojlund dovesse dare le garanzie giuste, il danese sarà in campo dal primo minuto in Napoli – Inter. Altrimenti, spazio a Lorenzo Lucca o, addirittura, alla soluzione del falso nove: una novità di non poco conto, che evidentemente è al vaglio di Conte per dare una scossa ai suoi.