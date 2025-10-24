De Zerbi difende il Marsiglia e cita il Napoli: “Anche loro…”

La sconfitta contro il PSV Eindhoven pesa ancora non poco in squadra e tifosi. Il pesante ko per 6-2 di martedì ha creato non poche polemiche attorno alla squadra, che però ha la possibilità di reagire già domani in vista della sfida di cartello contro l’Inter. La sconfitta è stata anche utilizzata come ‘esempio’ da Roberto De Zerbi, che di fatto ha giustificato il ko del suo Marsiglia – rimasto in 10 a fine primo tempo -, paragonandolo al Napoli.

La sconfitta del Marsiglia e le similitudini col Napoli

Dopo essere passato in vantaggio per 1-0 al quarto d’ora, il Marsiglia di De Zerbi ha subito la rimonta nel secondo tempo. A causare problemi è stata l’espulsione di Emerson Palmieri, uscito dal campo per doppia ammonizione sul finire della prima frazione, quando il punteggio era ancora sull’1-0.

Per ‘giustificare’ la rimonta subita e la successiva sconfitta per 2-1, Roberto De Zerbi ha citato il Napoli in conferenza stampa post-partita, paragonando la propria debacle a quella partenopea. Quest’ultimi, infatti, sul punteggio di 3-1 per il PSV sono crollati dopo il rosso a Lucca, terminando con un 6-2 finale per i padroni di casa.

Le parole di De Zerbi in conferenza

Nel corso della conferenza stampa post-partita, Roberto De Zerbi ha discusso sui problemi delle squadre rimaste in inferiorità numerica durante la giornata di Champions appena trascorsa, parlando anche degli Azzurri.