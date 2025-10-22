Espulsione Lucca, Palmeri si esprime sui social: il post scatena il dibattito – FOTO

La pesante caduta esterna del Napoli contro il Psv Eindhoven in Champions League non è passata inosservata. Anzi, ha inevitabilmente scatenato commenti e dibattiti sull’intero match, ma anche su singoli episodi, tra cui quello non indifferente del cartellino rosso di Lucca. E sulla vicenda si è espresso anche il giornalista Tancredi Palmeri, che sul suo profilo X, ha voluto anche ironizzare l’accaduto.

“Ma è matto”, Palmeri ironizza sul rosso di Lucca

Ha sicuramente svoltato una partita già di per sé complicata. Il cartellino rosso di Lorenzo Lucca al minuto 76 per proteste ha spento completamente le speranze azzurre di un assedio finale, nel tentativo di salvare almeno la faccia.

Un’opportunità spenta, con il rosso sventolato dall’arbitro tedesco Siebert al 27 azzurro, dopo che quest’ultimo non ha mostrato tanto rispetto verso il direttore di gara. Un episodio che ha scatenato il web e il giornalista Tancredi Palmeri che, sul suo profilo X, ha voluto ironizzare l’espulsione con: “Ma è matto (spero di non prendere rosso)”.