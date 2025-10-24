Carica Conte, spunta il discorso alla squadra prima di Napoli – Inter: cos’ha detto

Antonio Conte è chiamato a suonare la carica in questo momento così complicato per il Napoli. Gli azzurri sono reduci da due sconfitte consecutive, l’ultima pesantissima in UEFA Champions League, contro il PSV Eindhoven. Contro l’Inter, prossima avversaria dei campioni d’Italia in carica, i partenopei si ritrovano davanti a un vero e proprio spartiacque della stagione, con la possibilità anche di lasciarsi alle spalle un momento tutt’altro che da incorniciare.

In attesa del fischio d’inizio della sfida (in programma alle ore 18:00 di sabato 25 ottobre), spuntano dettagli legati al discorso tenuto da mister Conte alla squadra.

Verso Napoli – Inter: le parole di mister Conte alla sua squadra

Il Napoli deve quanto prima scuotersi e rialzarsi: per farlo, serve l’impronta decisa da parte del tecnico Antonio Conte, che in queste ore ha cercato di stimolare in maniera forte i suoi giocatori. Questo quanto rivelato da Il Mattino in relazione a quello che sarebbe stato il discorso dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana:

“Occhi chiusi, respiro ritmato, pace interiore. Recuperare le energie è la missione numero uno per Antonio Conte. ‘Ritroviamoci’, ha spiegato ai suoi più volte in questi due allenamenti post Eindhoven. ‘Torniamo a fare quello che sappiamo’, semplicemente. Ha provato a mettere in chiaro tutto, ma lo ha fatto con piglio deciso e calmo.

“Napoli – Inter non una sfida come le altre”: l’analisi de Il Mattino

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma, in particolare, sul ruolo delicato che ha Antonio Conte in questo momento così complicato per la compagine partenopea.