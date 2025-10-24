Home ->

Carica Conte, spunta il discorso alla squadra prima di Napoli – Inter: cos’ha detto

di
Antonio Conte e il Napoli

Antonio Conte è chiamato a suonare la carica in questo momento così complicato per il Napoli. Gli azzurri sono reduci da due sconfitte consecutive, l’ultima pesantissima in UEFA Champions League, contro il PSV Eindhoven. Contro l’Inter, prossima avversaria dei campioni d’Italia in carica, i partenopei si ritrovano davanti a un vero e proprio spartiacque della stagione, con la possibilità anche di lasciarsi alle spalle un momento tutt’altro che da incorniciare.

In attesa del fischio d’inizio della sfida (in programma alle ore 18:00 di sabato 25 ottobre), spuntano dettagli legati al discorso tenuto da mister Conte alla squadra.

Antonio Conte dà indicazioni
Spuntano i dettagli del colloquio tra Antonio Conte e la squadra – La Presse – spazionapoli.it

Verso Napoli – Inter: le parole di mister Conte alla sua squadra

Il Napoli deve quanto prima scuotersi e rialzarsi: per farlo, serve l’impronta decisa da parte del tecnico Antonio Conte, che in queste ore ha cercato di stimolare in maniera forte i suoi giocatori. Questo quanto rivelato da Il Mattino in relazione a quello che sarebbe stato il discorso dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana:

“Occhi chiusi, respiro ritmato, pace interiore. Recuperare le energie è la missione numero uno per Antonio Conte. ‘Ritroviamoci’, ha spiegato ai suoi più volte in questi due allenamenti post Eindhoven. ‘Torniamo a fare quello che sappiamo’, semplicemente. Ha provato a mettere in chiaro tutto, ma lo ha fatto con piglio deciso e calmo.

“Napoli – Inter non una sfida come le altre”: l’analisi de Il Mattino

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma, in particolare, sul ruolo delicato che ha Antonio Conte in questo momento così complicato per la compagine partenopea.

“Antonio sa come si porta la trada ben oltre il tunnel in cui sembra di essere entrati. Conte sa come si sciolgono le matasse più complicate. Ma sa, anche, che tutti gli impegni post Champions League fanno un po’ caso a sé. Sono complicati perché staccare la spina e riattaccarla in meno di 24 ore è l’esercizio più complicato. Figurarsi con 6 gol subìti sul groppone. Ma non è nuovo a questa sfida: gli azzurri lo hanno già fatto due volte quest’anno, ora toccherà all’Inter: non una sfida come le altre”.

Francesco Fildi

